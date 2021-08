Neemias Queta. G-League vai permitir "adaptação mais rápida à NBA"

Neemias Queta acredita que jogarna G-League (liga de desenvolvimento) vai permitir uma mais rápida adaptação aos Sacramento Kings e à NBA. Ainda assim, a expectativa é estrear-se no principal campeonato do basquetebol mundial.

"Disseram-me para estar preparado para fazer as duas equipas, para ser chamado à equipa principal a qualquer momento e para ter minutos na G-League. Só vai ajudar-me a adaptar ao estilo de jogo e rapidez da NBA e acho que vou conseguir adaptar-me rapidamente", disse, numa videoconferência com a imprensa portuguesa.

O jogador natural do Barreiro espera crescer com o contacto regular com os jogadores da NBA, como Tristan Thompson, dos Kings: "Ter jogadores deste calibre na equipa só me pode ajudar, de uma maneira ou de outra. Se não jogar, posso aprender a ver como ele joga e a fazer as coisas que o levaram a estar na NBA todo este tempo. E conseguir aprender com ele só vai beneficiar o meu jogo".

Neemias Queta, de 22 anos, foi eleito na 39.ª posição do "draft" da NBA, pelos Sacramento Kings. O jogador assinou com os Sacramento Kings um contrato de duas vias, que permite que o poste seja utilizado tanto na NBA como na G-League .