João Almeida vence mais uma etapa da Volta à Polónia

O ciclista português João Almeida, da Deceuninck-QuickStep, venceu a quarta etapa da Volta à Polónia, prova que continua a liderar.

Almeida venceu ao "sprint", na chegada a Bukovina Resort, depois de um percurso de 160 quilómetros. Matej Mohoric terminou em segundo lugar, seguido de Andrea Vendrame.

Esta é a segunda vitória de João Almeida no World Tour (WT), a primeira divisão do ciclismo mundial. O corredor das Caldas da Rainha tinha vencido a segunda etapa e continua a dominar a prova polaca.

Com a bonificação de 10 segundos em relação aos 6 segundos de Mohoric, João Almeida reforça agora a liderança da geral, com oito segundos de vantagem para o esloveno, e 14 do italiano Diego Ulissi.

A quinta etapa vai para a estrada na sexta-feira, com um percurso de 173 quilómetros, entre Chocholów e Bielsko-Biala.

