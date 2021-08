Gonçalo Oliveira cai à segunda em Praga

O tenista português Gonçalo Oliveira foi afastado na 2.ª ronda do Challenger de Praga, esta quarta-feira, ao perder diante o cazaque Dmitry Popko, em dois sets, na terra batida do torneio checo.

O jogador natural do Porto, número 297 do "ranking" ATP, não foi capaz de contrariar o favoritismo do segundo cabeça de série, 181.º colocado mundial, e foi eliminado pelos parciais de 6-0 e 6-3.