Covid-19. Rádio Popular-Boavista abandona a Volta a Portugal

Foi confirmado à Renascença, pelo diretor da equipa, professor José Santos, que há mais um caso positivo de Covid-19 entre os corredores, a juntar aos dois confirmados na terça-feira . Assim, conforme o regulamento da prova, que prevê a retirada das equipas com três ou mais ciclistas em isolamento devido ao novo coronavírus, a Rádio Popular-Boavista é forçada a abandonar, um dia depois de Daniel Freitas ter conquistado a camisola amarela.

Trata-se da primeira equipa portuguesa a abandonar a Volta, depois das espanholas Caja Rural e Euskaltel-Euskadi, pelos mesmos motivos.

Desta forma, Alejandro Marque, do Tavira, parte de amarelo por ser o segundo classificado, a 42 segundos do anterior líder, para a 6.ª etapa, entre Viana do Castelo e Fafe.