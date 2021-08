David Blanco critica W52-FC Porto e Efapel. "Pensam mal uns dos outros o dia todo"

David Blanco nunca foi homem de meias palavras, tendo-se sempre destacado pelas suas tiradas brilhantes e brutalmente honestas, que deixavam o pelotão (e os jornalistas) sem reação, e o galego abdicou novamente de ser politicamente correto, criticando a atitude de todo o pelotão e, especialmente, das duas equipas mais fortes da 82.ª edição da Volta a Portugal, que termina no domingo, em Viseu.

“Realmente, fico triste porque algumas equipas deram uma imagem triste do que consideram ser o ciclismo. Nos dois dias, houve duas pessoas que demonstraram os valores do ciclismo, desde a forma maior que se pode demonstrar o que significa o ciclismo. E houve outros que, na quarta etapa, saíram com muita raiva, mas que no dia da Torre, para mim, foram uma vergonha”, disse referindo-se, pela positiva, aos seus grandes amigos Marque e Veloso, e, pela negativa, aos corredores da W52-FC Porto e Efapel, que “estão a pensar mal uns dos outros o dia todo”.