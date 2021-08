Sacramento Kings anunciam contrato de duas vias com Queta

O basquetebolista português Neemias Queta assinou com os Sacramento Kings um contrato de duas vias, que permite que o poste seja utilizado tanto na NBA como na G-League (liga de desenvolvimento), anunciou a equipa norte-americana, esta segunda-feira.

Neemias Queta, de 22 anos, foi eleito na 39.ª posição do "draft" da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), pelos Sacramento Kings, podendo tornar-se em 2021/22 o primeiro português a jogar na competição.

O acordo alcançado com os Sacramento Kings coloca o ex-jogador do Barreirense e do Benfica, depois de três anos na Universidade de Utah State, ao serviço dos Aggies, mais perto de concretizar o sonho de jogar na NBA.

Na estreia pelos Kings, no California Classic, frente aos Los Angeles Lakers (derrota por 74-84), Neemias Queta, que se encontra a poucas horas de se estrear na NBA Summer League, em Las Vegas, contribuiu com seis pontos e quatro ressaltos, em 11 minutos.

O diretor geral dos Sacramento Kings, Monte McNair, explicou que o contrato de duas vias ("two-way contract") significa que Queta poderá disputar a NBA ou a G-League durante a primeira temporada, sendo que o vencimento irá depender do número de partidas que fizer em cada uma das competições.

O internacional português acabou a carreira universitária com médias de 13,2 pontos, 9,0 ressaltos, 2,5 desarmes de lançamento e 2,0 assistências, com 59,4% nos lançamentos de campo, números que convenceram o conjunto da Conferência Oeste.