Pichardo recebido em Lisboa. "Não vou ficar por aqui, vou trabalhar para conseguir mais medalhas"

"É incrível, sinto uma emoção muito grande, a receção tem sido magnífica, estou muito feliz porque o povo português me recebeu desta maneira. Carregar a bandeira portuguesa no encerramento foi uma responsabilidade", destaca.

O atleta português, de 28 anos, aterrou antes das 23h00 em Lisboa, e foi recebido por vários adeptos. Pichardo chegou com a medalha de ouro ao peito, que conquistou ao sagrou-se campeão olímpico em grande estilo: bateu o recorde nacional, a dois centímetros da barreira dos 18 metros, e superou toda a concorrência em 41 centímetros.

"Não vou ficar por aqui, vou continuar a trabalhar para atingir mais medalhas. A minha única maneira de agradecer ao país é trazer medalhas e grandes resultados, é esse o meu foco, para agradecer pela forma como me acolheu", disse, numa breve conferência de imprensa no aeroporto de Lisboa.

Pedro Pablo Pichardo, medalha de ouro no triplo salto nos Jogos Olímpicos 2020, já pensa nas próximas conquistas. O atleta conseguiu o maior sucesso português em Tóquio e quer continuar a trazer "mais sucessos para agradecer a forma" como foi acolhido no país.

Apesar de ter conquistado o ouro com larga vantagem para os adversários, Pichardo diz que "trabalha para que pareça fácil".

"Não foi nada fácil, todos acham que ter chegado aquela marca foi fácil, mas são muitos anos a trabalhar e a procurar boa forma para que pareça fácil. Vamos continuar para nos próximos Jogos aconteça a mesma coisa", atira.

Esta foi a melhor participação de sempre de Portugal em Jogos Olímpicos, com quatro medalhas - ouro para Pichardo, prata para Patrícia Mamona no triplo salto, bronze para Fernando Pimenta na canoagem e bronze para Jorge Fonseca no judo, 15 diplomas olímpicos e 36 resultados acima dos 16 primeiros lugares.