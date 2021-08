O espanhol Rafael Nadal deixou o pódio do "ranking" mundial de ténis, divulgado esta segunda-feira. É a primeira vez que o espanhol surge fora do "top-3" desde maio de 2017, ao ser ultrapassado pelo grego Stefanos Tsitsipas.

Eliminado de forma surpreendente nos oitavos de final do torneio de Washington, Nadal caiu para o quarto lugar, por troca com Tsitsipas, enquanto Djokovic, no rescaldo da tentativa falhada de conquistar medalhas nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, mantém-se firme na liderança da hierarquia mundial, à frente do russo Daniil Medvedev.