Pichardo será porta-estandarte na cerimónia de encerramento

Pichardo, que se tornou no quinto medalhado de ouro português, sucede a Telma Monteira, que foi a porta-estandarte na cerimónia de abertura.

Esta foi a melhor participação de sempre de Portugal em Jogos Olímpicos, com quatro medalhas - ouro para Pichardo, prata para Patrícia Mamona no triplo salto, bronze para Fernando Pimenta na canoagem e bronze para Jorge Fonseca no judo, 15 diplomas olímpicos e 36 resultados acima dos 16 primeiros lugares.

A cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Tóquio realiza-se às 20h00 locais (12h00 na hora de Lisboa).