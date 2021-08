Diário dos Jogos: Diploma olímpico no ciclismo encerra melhor participação portuguesa de sempre

A participação portuguesa nos Jogos Olímpicos 2020, em Tóquio, terminou com a conquista de mais um diploma olímpico, o 15º para Portugal. A jovem ciclista Maria Martins, de 22 anos, terminou a prova de omnium de ciclismo de pista no sétimo lugar, conquistando o diploma olímpico. A norte-americana Jennifer Valente conquistou o ouro, a japonesa Yumi Kajihara chegou à prata e a holandesa Kirsten Wild ficou com o bronze. Portugal sai dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, que terminam este domingo com a Cerimónia de Encerramento, com quatro medalhas: o ouro de Pedro Pichardo no triplo salto, disciplina que deu a prata a Patrícia Mamona, e os bronzes do judoca Jorge Fonseca e do canoísta Fernando Pimenta, além de 11 outros resultados entre o quarto e o oitavo lugar, que garantem o diploma olímpico. Os resultados conquistados foram os melhores de sempre de Portugal nos Jogos Olímpicos. Em entrevista à Renascença, José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímico de Portugal, admite que o país pode chegar mais longe, mas tem de se esforçar para reter os talentos que tem.

"Alcançamos quatro posições de pódio, 15 diplomas, 36 resultados entre os 16 primeiros, realizamos 57 pontos entre as posições até ao oitavo lugar, e no passado o nosso máximo atingido foi 44. Portanto, o balanço final que faço é de facto um balanço positivo", afirmou.

Foi a melhor participação de sempre, para Portugal, mas ainda assim há países mais pequenos com mais medalhas, como o caso da Bélgica com sete, incluindo três de ouro. José Manuel Constantino reconhece que é possível potenciar, ainda mais, os talentos que temos. "Esses países aproveitam os talentos que têm e, no âmbito do sistema de prática desportiva de alto rendimento ou excelência, pertenciam a essa capacidade. Creio que o caminho a seguir terá que ser nessa orientação: aproveitar os talentos desportivos que temos, a vontade desses talentos em dedicarem-se à prática desportiva de alto rendimento e levar o quadro da nossa participação desportiva internacional para valores ainda superiores aos que temos atualmente", vinca o presidente do COP. Recorde na maratona, vitória americana nas medalhas O queniano Eliud Kipchoge ganhou com segurança a maratona olímpica de Tóquio2020, disputada em Sapporo, defendendo com sucesso o título que conquistou no Rio2016.

Kipchoge, recordista mundial e com uma carreira recheada de sucessos em grandes provas, inicialmente em pista, destacou-se do grupo da frente pouco depois dos 32 quilómetros, para não mais ser alcançado e triunfar em 2:08.32 horas.