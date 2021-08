Tóquio 2020. "Não sei o que aconteceu". Sara Moreira desmaiou a meio da maratona

A atleta portuguesa Sara Moreira abandonou a maratona dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, após cerca de 21 quilómetros.

A portuguesa desmaiou, depois de ter recebido assistência médica ainda no recinto, em Sapporo onde se registava uma temperatura de 30 graus.



“Eu não sei o que aconteceu. Lembro-me de ter passado a meia maratona, porque por volta dos 18 quilómetros parei para ir à casa de banho, mas, depois, comecei a correr e caí para o lado, não me lembro de nada”, disse a atleta natural de Santo Tirso à agência Lusa.

Na zona mista, Sara Moreira seguia amparada por um elemento do ‘staff’ nacional, depois de ter deixado o percurso de cadeira de rodas, inanimada, segundo constatou a Lusa no local, num momento em que se registam 30 graus Celsius.

“Agora estou bem, na medida do possível. Sei que passei os 21 quilómetros, mas não sei quando caí”, desabafou a maratonista, de 35 anos, que, nessa altura, seguia no 75.º lugar, a 03.27 minutos do grupo de 12 atletas que liderava a prova.

A atleta do Sporting terminou a quarta presença olímpica em dificuldades físicas, depois de ter desistido na maratona do Rio2016, de ter sido 14.ª nos 10.000 metros em Londres2012 e 22.ª nos 3.000 metros obstáculos em Pequim2008.

Salomé Rocha acabou em 30.º lugar

Já Salomé Rocha, também do Sporting, completou os 42 quilómetros da maratona na 30.ª posição a cerca de 07m30s da queniana Peres Jepchirchir, que se sagrou campeã olímpica com um tempo de 02h27m20s, à frente da compatriota Brigid Kosgei, vice campeã mundial da meia maratona, que terminou a 16 segundos da vencedora.

A fechar o pódio, a norte-americana Molly Seidel arrecadou a medalha de bronze.