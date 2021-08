Diário dos Jogos: 14º diploma olímpico e susto na maratona

A missão portuguesa termina a participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio no domingo, com Maria Martins, no ciclismo.

Portugal soma agora quatro medalhas conquistadas por Pedro Pichardo (ouro no triplo salto), Patrícia Mamona (prata no triplo salto), Jorge Fonseca (bronze no judo) e Fernando Pimenta (bronze na canoagem), que soma aos restantes dez diplomas olímpicos.

Na zona mista, Sara Moreira seguia amparada por um elemento do ‘staff’ nacional, depois de ter deixado o percurso de cadeira de rodas, inanimada, segundo constatou a Lusa no local, num momento em que se registam 30 graus Celsius.



Na mesma prova, Salomé Rocha completou os 42 quilómetros da maratona na 30.ª posição a cerca de 07m30s da queniana Peres Jepchirchir, que se sagrou campeã olímpica com um tempo de 02h27m20s, e Sara Catarina Ribeiro foi 70ª.

Hegemonia brasileira no futebol e americana no basquetebol

O Brasil ganhou a medalha de ouro em futebol masculino, depois de bater na final do torneio a Espanha por 2-1 no prolongamento. O primeiro golo do encontro surgiu no final da primeira parte. Aos 45 minutos, Matheus Cunha abriu o marcador e colocou o Brasil em vantagem.

No entanto, Mikel Oyarzabal marcou o golo do empate aos 62 minutos, depois de uma jogada coletiva que culminou com um cruzamento milimétrico de Carlos Soler e a finalização de Oyarzabal.

O jogo continuou empatado e teve de ir a prolongamento. Depois de uma primeira parte superior do Brasil, o golo que definiu as medalhas surgiu aos 108 minutos, já na segunda parte do prolongamento, com Malcom a conseguir bater Unai Simón.