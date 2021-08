Alejandro Marque vence na Torre e assume liderança da Volta a Portugal

O corredor espanhol Alejandro Marque venceu a terceira etapa da Volta a Portugal em bicicleta, com meta instalada na Torre, assumindo a liderança da prova.

Marque cumpriu os 170,3 quilómetros da tirada em 4:59.10 horas e deixou a 1.03 minutos o segundo classificado, o uruguaio da Efapel Mauricio Moreira, que, com este resultado, conservou o segundo posto da geral, enquanto o terceiro na etapa foi o porto-riquenho Abner Gonzalez (Movistar), com o mesmo tempo de Moreira.

Com este triunfo, Marque lidera a 82.ª edição da prova, com um total de 13:16.14 horas, menos 51 segundos do que Moreira, enquanto o terceiro é agora Abner Gonzalez, a 1.08 minutos do líder.

No domingo, cumpre-se a quarta etapa da prova, uma tirada de 181,6 quilómetros, que vão ligar Belmonte à Guarda.