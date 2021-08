UAE-Emirates é a nova equipa de João Almeida

"Estou muito ansioso por esteve novo capítulo na minha carreira e na minha vida. Sinto que a mudança para a UAE-Emirates chega no momento certo e estou seguro de que serei muito feliz neste nova aventura", diz o ciclista das Caldas da Rainha, citado no site da equipa .

A saída da formação belga já era um dado adquirido e há algum tempo que a passagem para a Emirates era mais do que um rumor. João Almeida assina um contrato longo, bem mais vantajoso do ponto de vista financeiro e será um dos líderes da formação onde terá a seu lado os compatriotas Rui Costa, Ivo Oliveira e Rui Oliveira, mas também o vencedor das duas últimas edições da Volta a França, o esloveno Tadej Pogacar.

Está consumada a contratação de João Almeida pela UAE-Emirates. A equipa anunciou, esta sexta-feira, a assinatura de um contrato válido por cinco anos com o melhor ciclista português da atualidade, que deixa a Deceuninck-Quick Step, onde esteve duas temporadas e pela qual se estreou no World Tour (WT).

João Almeida, de 23 anos, vai terminar a época ao serviço da Deceuninck e a sua próxima aparição será já na próxima semana, na Volta à Polónia. Esta temporada, o corredor português foi 6.º classificado na Volta a Itália e alcançou ainda outro bons resultados em provas do WT. Foi 3.º na Volta as Emirados Árabes Unidos; 6.º na Tirreno-Adruiático; 7.º na Volta à Catalunha.

A cumprir o segundo ano ao mais alto nível no ciclismo, falta a conquita de uma etapa no currículo de João Almeida, que já conta com um 4.º lugar no Giro em 2020, edição da prova em que vestiu a camisola rosa.