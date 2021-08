Marcha. Quinto lugar de João Vieira garante nono diploma a Portugal

João Vieira terminou a final masculina dos 50 quilómetros marcha em quinto lugar nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

O atleta do Sporting, de 45 anos, terminou a prova em 03h51m28s, a 01m20s do vencedor, o polaco Dawid Tomala, que partilhou o pódio com Johnathan Hilbert (Alemanha) e Evan Dunfee (Canadá).

Vice-campeão mundial em 2019, João Vieira fez uma boa gestão de esforço ao longo de toda a prova e, depois de, nos primeiros quilómetros, ter chegado a fazer uma passagem na 26.ª posição, conseguiu chegar à quarta posição, que só viria a perder na fase final da prova para Marc Tur.

O espanhol ainda esteve bem perto de alcançar, mas foi surpreendido pela arrancada do canadiano Evan Dunfee, que fez uma notável recuperação e acabou por arrecadar a medalha de bronze.

Com este quinto lugar de João Vieira, Portugal soma nove diplomas olímpicos que se somam às quatro medalhas conquistadas por Pedro Pichardo (ouro no triplo salto), Patrícia Mamona (prata no triplo salto), Fernando Pimenta (bronze, na canoagem) e Jorge Fonseca (bronze, no judo).