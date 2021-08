Diário dos Jogos: Mais um diploma olímpico na marcha e esperança na canoagem

Veja também: Todas as notícias sobre Tóquio 2020

Entrevistas. Portugueses a caminho dos Jogos Olímpicos João Vieira conquistou, na madrugada desta sexta-feira, o nono diploma olímpico para Portugal, na final masculina dos 50 quilómetros marcha. O português de 45 anos, atleta do Sporting, terminou a prova no quinto lugar, em 03h51m28s, a 01m20s do vencedor, o polaco Dawid Tomala, que partilhou o pódio com Johnathan Hilbert (Alemanha) e Evan Dunfee (Canadá). João Vieira esteve perto das medalhas até ao fim da prova, mas acabou por perder o grupo que chegou às medalhas nos últimos quilómetros. Com este quinto lugar, Portugal soma nove diplomas olímpicos que se somam às quatro medalhas conquistadas por Pedro Pichardo (ouro no triplo salto), Patrícia Mamona (prata no triplo salto), Fernando Pimenta (bronze, na canoagem) e Jorge Fonseca (bronze, no judo).

Mais tarde, Ana Cabecinha também entrou em ação na final dos 20 quilómetros marcha. A portuguesa terminou a prova no 20º lugar, aquém dos resultados obtidos em participações anteriores, em que conquistou diploma olímpico, mas alcançou, ainda assim, um resultado no "top-20", com a melhor marca pessoal o ano, ao completar a prova em 1h34m08s. Cabecinha, de 37 anos, perdeu o contacto com o grupo da frente sensivelmente a meio da prova e partir daí geriu o seu andamento para cortar a meta a 4m52s da vencedora, a italiana Antonella Palmisano.

A prata foi para a colombiana Sandra Lorena Arenas, que chegou 25 segundos depois de Palmisano, e a chinesa Hong Liu conquistou o bronze. Ana Cabecinha despede-se dos Jogos com um 20.º lugar, depois de ter sido 6.ª no Rio em 2016, 7.ª em Londres 2012 e 8.ª em Pequim 2008. Na última prova do dia com portugueses, o K4 500 composto pelos canoístas Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela apurou-se para as meias-finais, depois de ter sido quarto classificado nos quartos de final. No Sea Forest Waterways, numa regata que qualificava seis dos sete barcos, o quarteto luso cumpriu a prova em 1.24,325 minutos, atrás de Hungria, vencedora da série, Bielorrússia e China. As meias-finais realizam-se no sábado, a partir das 02h21, sendo que a final decorre duas horas depois, às 04h37.