Tóquio 2020. Portugal alcança melhor resultado de sempre em Jogos Olímpicos

Portugal alcançou a quarta medalha em Tóquio 2020, esta quinta-feira, o melhor resultado nacional da história em Jogos Olímpicos.

Pedro Pichardo juntou o ouro no triplo salto masculino à prata de Patrícia Mamona no triplo salto feminino e aos bronzes de Jorge Fonseca, no judo, e Fernando Pimenta, na canoagem. Contagem que supera as três medalhas conquistadas em Los Angeles 1984 e Atenas 2004.

Nos Estados Unidos da América, Carlos Lopes foi ouro na maratona masculina, ao passo que Rosa Mota conquistou o bronze na feminina. António Leitão acrescentou uma medalha de bronze nos 5.000 metros.

Na capital da Grécia e das Olimpíadas, Francis Obikwelu conquistou a medalha de prata nos 100 metros e Rui Silva foi bronze nos 1.500. No ciclismo de estrada, Sérgio Paulinho juntou uma prata ao medalheiro.

Medalhas para todos os gostos

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, que se realizam em 2021, Portugal exibe medalhas de todas as cores: um ouro, uma prata e dois bronzes.

O ouro de Pedro Pichardo representa, também, o segundo título olímpico de Portugal neste século, depois do ouro de Nélson Évora em Pequim 2008, também no triplo salto. No total, é o quinto ouro em Olimpíadas.

O atletismo é, de forma destacada, a modalidade que mais medalhas vale a Portugal: vão 12, cinco das quais de ouro, três de prata e quatro de bronze. O triplo salto já deu três medalhas, duas delas de ouro.

Portugal passa, assim, a somar um total de 28 medalhas em Jogos Olímpicos. Depois do atletismo, as modalidades mais consagradas são a vela (quatro), o judo (três), o hipismo (três), a canoagem (duas) e, todas com uma, o ciclismo, o tiro com armas de caça, o triatlo e a esgrima.