Secretário de Estado do Desporto fala em dia "muito feliz"

Em declarações aos jornalistas, à margem da inauguração do Museu do Ciclismo Joaquim Agostinho, em Torres Vedras, João Paulo Rebelo destacou as medalhas e diplomas já conquistados pelos atletas portugueses, mas valorizou, em particular, a "participação" de todos.

O secretário de Estado do Desporto descreve a conquista da medalha de ouro no triplo salto, por Pedro Pichardo , como "um dia muito feliz".

"As medalhas são relevantes, mas a participação nos Jogos é essencial", refere, acrescentando que o seu propósito passa por contribuir para uma verdadeira cultura desportiva, através do "reconhecimento do esforço estratosférico que estes atletas fazem".

Pedro Pablo Pichardo conquistou a medalha de ouro em Tóquio, em que Portugal já registou a melhor participação de sempre em Jogos Olímpicos, com quatro medalhas. Além do ouro no triplo salto masculino, há a contabilizar a prata de Patrícia Mamona, também no triplo salto, e as medalhas de bronze de Jorge Fonseca e Fernando Pimenta, no judo e na canoagem, respetivamente.