Natação. Tiago Campos termina 10 km de águas abertas em 23.º

Tiago Campos terminou a prova de natação de 10 quilómetros em águas abertas dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 na 23.ª posição.

O nadador português, estreante em Olimpíadas, percorreu as águas do Parque Marítimo de Odaiba em 1h59m42s, a 11m08s do vencedor.

O alemão Florian Wellbrock conquistou a medalha de ouro, com 25 segundos de vantagem para o húngaro Kristof Rasovszky, medalha de prata. O bronze ficou com o italiano Gregorio Paltrinieri, 27 segundos mais lento do que o novo campeão olímpico da modalidade.

Terminar a prova "foi uma vitória"

Em declarações à RTP, Tiago Campos considera que a sua prova "estava a ser muito boa até metade", quando começou a sentir-se "muito mal".

"Fiquei para trás, mas dei tudo o que tinha para conseguir acabar a prova. Não sei onde arranjei forças para terminar a prova em 23.º. Não era o que eu esperava, mas foi uma vitória ter chegado onde cheguei", vincou.

Agora, resta ao nadador continuar a trabalhar "de cabeça erguida, para que em Paris 2024 esteja muito melhor e chegue a um melhor resultado".

Na quarta-feira, Angélica André tinha sido 17.ª na corrida feminina. Igualou o melhor resultado de sempre de Portugal nos 10 quilómetros em águas abertas, obtido por Daniela Inácio em Sydney 2000.