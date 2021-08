"Enormíssimo motivo de orgulho". Federação de Atletismo destaca ouro de Pichardo

"O ouro do Pablo Pichardo, a prata da Patrícia Mamona, o quarto lugar da Auriol Dongmo e outros resultados muito bons de outros atletas já tornaram esta missão inesquecível. É um enormíssimo motivo de orgulho para a nossa modalidade e para todos os que, no atletismo, colaboram de forma discreta e anónima para que estes resultados sejam possíveis", refere.

O dirigente, que está no Japão a acompanhar as competições olímpicas, enaltece os registos que estão a ser obtidos pelos atletas portugueses.

O luso-cubano brilhou com o primeiro lugar no triplo salto, ao alcançar a quinta medalha de ouro da história para Portugal, e deu sequência a uma série de bons resultados, assinala Jorge Vieira.

Medalhas asseguradas no futuro

Jorge Vieira olha para as grandes competições que se aproximam no atletismo para garantir que os sucessos do Pichardo e Patrícia Mamona vão continuar a ser alcançados.

"São dois atletas com futuro olímpico pela frente. Havendo todos os cuidados de rigor no treino e na saúde dos atletas, é possível pensar assim. O triplo salto é uma disciplina extremamente violenta e as lesões estão sempre à espreita mas com todos os cuidados estes atletas terão todo o futuro à sua frente. São dois atletas altamente profissionais e sei que têm todos os cuidados com a sua preparação. Contamos com eles para mais sucessos e para motivar mais gente para a prática do desporto", acrescenta.

Jorge Vieira ainda não faz balanço da participação portuguesa nos Jogos Olímpicos porque ainda estarão cinco atletas portugueses em prova até ao fim do evento. Mas o nível está "muito elevado", destaca o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo.