Tsimanouskaya: "Deixaram claro que sofreria punição na Bielorrússia"

Krystina Tsimanouskaya diz, em entrevista à agência Associated Press (AP), que recebeu uma mensagem "clara de que sofreria alguma forma de punição quando chegasse a casa", à Bielorrússia.

"Tinha também indícios do que mais me aguardaria", acrescenta a atleta, de 24 anos, que não embarcou de Tóquio para Minsk, depois de ter sido levada para o aeroporto por responsáveis da delegação do seu país. Tsimanouskaya conseguiu abordar polícias japoneses, pedir auxílio e ficar em Tóquio.

O seu regresso "forçado" tinha como justificação as críticas que lançou aos seus treinadores, por a terem inscrito na estafeta mista de 400x400 metros, sem a consultarem, e depois de outros atletas terem sido dados como inelegíveis.