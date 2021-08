Patrícia Mamona de prata: "Ainda não me caiu a ficha"

Patrícia Mamona foi recebida em festa em Lisboa, no aeroporto, após a longa viagem desde Tóquio. A atleta portuguesa, que conquistou a prata no triplo salto nos Jogos Olímpicos, vive dias eletrizantes e assume que ainda não tem bem noção do momento que está a viver.

"Ainda não me caiu a ficha. Obrigado pela receção, obrigado a todos os portugueses. Senti a energia que me transmitiram. É um orgulho representar esta nação", diz Patrícia Mamona, que, além da prata, bateu o recorde nacional (15,01m) e passou a "fazer parte do clube das melhores de sempre".

"Não me contento com um recorde nacional, porque acho que há sempre possibilidades de melhorar. Comecei acreditar que era possível (...) Quero consolidar estes 15 metros. O salto foi 12 cm antes da tábua, o que dá margem de progressão", anota, em declarações aos jornalistas, logo após a chegada a Portugal, esta quarta-feira.