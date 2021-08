Marta Pen faz melhor marca pessoal da época, mas falha final

Marta Pen está fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas sai "orgulhosa" pela sua prestação. A atleta portuguesa foi 10.ª classificada na sua série das meias-finais dos 1.500 metros, foi eliminada, mas registou a melhor marca pessoal do ano, ao terminar a prova em 4'04.15.

"Tive um pequeno erro tático e pelos 400 metros descolei do grupo da frente. Consegui terminar forte, com a minha melhor marca do ano, o que é um ótimo indicador. Só posso estar orgulhosa", diz Marta Pen, em declarações à RTP.

A portuguesa fez o 19.º melhor tempo das meias-finais e está fora da final, onde vão correr 10 atletas.