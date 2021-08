Luciana Diniz despede-se de Tóquio com um 10.º lugar

A cavaleira portuguesa Luciana Diniz foi 10.ª na final de saltos de obstáculos dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, esta quarta-feira, após sofrer uma penalização que a impediu de lutar pelas medalhas.

No Parque Equestre de Tóquio, e num circuito diferente do da véspera, Luciana, montando Vertigo du Desert, concluiu a prova em 84,69 segundos, derrubando o penúltimo obstáculo, para uma penalização de quatro pontos, que a colocou fora da discussão dos primeiros lugares num '"jump off"

Na terça-feira, no apuramento, a luso-brasileira, de 50 anos, tinha cumprido a prova em 85,62 segundos, sem qualquer penalização. O melhor foi o britânico Ben Maher, com 81,34.

Em Londres 2012, teve o azar de perder o estribo no fim do seu percurso, sendo 17.ª, e, no Rio 2016, fez falta no último obstáculo, ficando em nono lugar. Em Atenas 2004, tinha sido 38.ª, em representação do Brasil.