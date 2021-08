Cátia Azevedo terminou a sua participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio nas meias-finais dos 400 metros, depois de ter sido 7.ª classificada na sua série, com o tempo de 51.32 segundos, abaixo do seu melhor: 50.59s.

Cátia fez o 17.º tempo, entre as 24 semifinalistas. As duas primeiras de cada série qualificaram-se para a final, na companhia das duas atletas com melhor tempo, fora da zona automática de apuramento.