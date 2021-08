Cátia Azevedo eliminada nos 400 metros

Cátia Azevedo terminou a sua participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio nas meias-finais dos 400 metros, depois de ter sido 7.ª classificada na sua série, com o tempo de 51.32 segundos, abaixo do seu melhor: 50.59s.

A atleta portuguesa contava "correr na casa dos 50 e faz um top-16", mas faz um balanço "muito positivo" da sua participação nos Jogos. A sua corrida de despedida, reconhece, podia ter sido melhor.

"Fiquei surpreendida pela rapariga da pista oito, quando aos 200 metros já estava à minha frente. Estava focada, mas não estava focada a 100% (...) Estou muito grata. Não é esta corrida que compromete a minha época", diz Cátia Azevedo, em declarações à RTP.

Cátia fez o 17.º tempo, entre as 24 semifinalistas. As duas primeiras de cada série qualificaram-se para a final, na companhia das duas atletas com melhor tempo, fora da zona automática de apuramento.

[notícia atualizada com as declarações de Cátia Azevedo à RTP]