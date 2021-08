Vela. Portugal fica fora da regata das medalhas em 470

Veja também:

Diogo e Pedro Costa terminaram a sua participação na classe 470 de vela dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, esta terça-feira, em 15.º.

A dupla portuguesa foi 12.ª na primeira regata do dia e 17.ª na segunda, as duas últimas da primeira fase. Desceu do 13.º para o 15.º posto da geral, bem longe da "medal race", e disse adeus à competição no Japão.

Qualificaram-se para a regata das medalhas: Austrália, Suécia, Espanha, Nova Zelândia, Grã-Bretanha, Grécia, Itália, Japão, Turquia e EUA.