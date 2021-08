Teresa Portela vence final B e termina K1 200m no 10.º lugar

Teresa Portela terminou a prova de K1 200 metros dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 no 10.º lugar, esta terça-feira, ao vencer a final B.

A canoísta portuguesa tivera pouca "sorte" na meia-final: fora sexta na série, quando precisava de ser quarta para passar à final das medalhas, mas mais rápida do que a vencedora da outra semifinal. Ultrapassado o dissabor, Teresa Portela mostrou o seu valor com o triunfo na final B.

Teresa Portela parou o cronómetro 39,562 segundos. Foi quase meio segundo mais rápida do que a segunda classificada, a russa Svetlana Chernigovskaya. Mais: fez um tempo melhor do que três canoístas da final A. No entanto, as posições finais não são definidas por tempos, pelo que a portuguesa termina "apenas" em 10.º na classificação.

A medalha de ouro foi conquistada pela neozelandesa Lisa Carrington. A prata foi para a "outra" Teresa Portela, a espanhola (mesmo treinador que a portuguesa), e o bronze para a dinamarquesa Emma Jorgensen.