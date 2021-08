Medalha era "um dos sonhos" de Fernando Pimenta. "Falta ser campeão olímpico"

Veja também:

Fernando Pimenta alcançou "um dos sonhos" que tinha nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, ao conquistar a medalha de bronze em K1 1.000 metros. Contudo, o canoísta quer ainda mais e garante que está aí para as curvas: tanto assim é que já sonha com Brisbane 2032.

Em declarações à RTP, esta terça-feira, Pimenta admitiu que "queria mais", que sonhara com mais, e que se preparara para "lutar pelo ouro".

"Este [medalha de bronze] é um dos sonhos. Falta o outro, de ser campeão olímpico. Dei o meu melhor neste ciclo olímpico, muito longo, com muita regularidade. Desde 2017 a mostrar que o Pimenta de 2016 [Jogos do Rio, em que falhou as medalhas] era candidato à medalha, não consegui por coisas que não podia controlar. Só tenho de estar feliz", afirmou.