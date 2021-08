Karsten Warholm conquista ouro nos 400 metros barreiras com novo recorde do mundo

Veja também:

O norueguês Karsten Warholm conquistou, esta terça-feira, a medalha de ouro dos 400 metros barreiras, nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, e tornou-se o primeiro atleta a correr a distância abaixo dos 46 segundos, melhorando o recorde do mundo que já lhe pertencia desde 1 de julho.

Warholm correu a distância em 45,94 segundos, pouco mais de um mês depois de ter baixado para 46,70 segundos a marca de 46,78 de Kevin Young, de 44,78 segundos, que resistia desde Barcelona 1992.

Atrás do norueguês, de 25 anos, terminaram o norte-americano Rai Benjamin (46,17 segundos) e o brasileiro Alison dos Santos (46,72), que ficaram com as medalhas de prata e bronze, respetivamente.

Karsten Warholm confirmou, assim, o estatuto de melhor do mundo e da história na distância. Junta o ouro olímpico aos títulos mundiais conquistados em 2017 e 2019 e ao europeu conseguido em 2018.