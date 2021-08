Fernando Pimenta é o quarto português a conquistar duas medalhas olímpicas

Veja também:

Fernando Pimenta é apenas o quarto desportista português da história a conquistar duas medalhas em Jogos Olímpicos.

O canoísta foi prata em Londres 2012, em K2 5.000 metros, juntamente com Emanuel Silva, e bronze em Tóquio 2020, em K1 1.000 metros.

Junta-se a Carlos Lopes, Rosa Mota e Fernanda Ribeiro, as três lendas maiores do atletismo português, no clube das duas medalhas.

Carlos Lopes foi prata nos 10 mil metros em Montréal 1976 e conquistou a medalha de ouro na maratona em Los Angeles 1984.

Também na Cidade dos Anjos, Rosa Mota foi bronze na maratona. Quatro anos depois, em Seoul 1988, subiu ao lugar mais alto do pódio.

Fernanda Ribeiro entrou de rompante em Atlanta 1996, com o ouro nos 10 mil metros, e em Sydney 2000 acrescentou-lhe um bronze.

Ao contrário dos três atletas, Fernando Pimenta não conquistou uma medalha de bronze. Contudo, já pensa em conseguir uma e tornar-se o atleta português mais medalhado da história em Olimpíadas.