Fernando Pimenta conquista medalha de bronze na canoagem

Fernando Pimenta conquistou, na madrugada desta terça-feira, o bronze em K1 1.000 metros no torneio de canoagem dos Jogos Olímpicos. É a terceira medalha em Tóquio 2020 para Portugal, que iguala as duas melhores prestações de sempre, em Los Angeles 1984 e Atenas 2004.

Nas meias-finais, o canoísta português, de 31 anos, deixou toda a gente para trás ao bater o recorde olímpico, com o tempo de 3:22,942 minutos. Na final, fez ainda melhor: 33.22,478 minutos. Porém, na corrida mais veloz de sempre dos Jogos, houve quem fosse ainda mais rápido.

O húngaro Bálint Kopasz, campeão europeu e mundial, retirou quase dois segundos ao recorde olímpico que acabara de ser estabelecido e arrecadou o ouro (3:20,643), e o compatriota Adam Varga fugiu a Pimenta nos metros finais, para batê-lo por 47 milésimas de segundo.

Fernando Pimenta passa a deter duas medalhas olímpicas, depois da medalha de prata que venceu, em conjunto com Emanuel Silva, no K2 5.000 metros em Londres 2012. Só Carlos Lopes, Rosa Mota e Fernanda Ribeiro, todos no atletismo, tinham conseguido duas medalhas.

Portugal iguala, as suas duas melhores participações de sempre em Jogos Olímpicos, de Los Angeles 1984 e Atenas 2004, com três medalhas. O bronze de Fernando Pimenta na canoagem junta-se ao bronze de Jorge Fonseca no judo e à prata de Patrícia Mamona no triplo salto.