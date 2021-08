Diário dos Jogos: Portugal iguala melhor resultado de sempre

Não será irrealista sonhar com uma quarta medalha, que daria a Portugal o melhor resultado da história em Olimpíadas. Isto porque Pedro Pichardo apurou-se para a final do triplo salto com o melhor ensaio da qualificação: um "voo" de 17,71 metros à segunda tentativa.

Quem ainda vai disputar semifinais, ainda que no atletismo, é a velocista Cátia Azevedo , que se apurou, nos 400 metros, ao ser terceira classificada na segunda série das eliminatórias, com o tempo de 51,25 segundos.

No hipismo, a cavaleira portuguesa Luciana Diniz apurou-se para a final do concurso de saltos. A atleta de 50 anos foi uma das 30 mais rápidas e vai disputar a final na quarta-feira.

De volta à canoagem, Teresa Portela teve a infelicidade de ficar na meia-final de K1 200 metros mais forte e foi eliminada com melhor tempo do que a primeira classificada da outra série. Na final B, mostrou o que valia, ao vencer de forma clara, e terminou a prova em 10.º na geral.

Francisco Belo teve de esperar uma hora para saber se tinha passado à final de lançamento do peso. O português tinha ficado aquém da marca mínima de qualificação e, no segundo grupo, sete lançadores fizeram melhor do que ele, pelo que ficou fora da prova decisiva.

No panorama internacional, o destaque vai para Simone Biles. Os problemas de saúde mental tinham-na levado a abdicar de todas as outras finais. Na derradeira oportunidade, a ginasta norte-americana disse presente e conquistou a medalha de bronze na final da trave.

O outro rei do dia foi Karsten Warholm, que venceu a medalha de ouro dos 400 metros barreiras. O norueguês bateu o próprio recorde do mundo, que estabelecera no início de julho, por quase um segundo e tornou-se no primeiro da história da distância a correr abaixo dos 46 segundos.

A final dos 800 metros sorriu a uma atleta de apenas 19 anos. A norte-americana Athing Mu liderou a corrida do princípio ao fim e fixou um novo recorde nacional absoluto, com o tempo de 1.55,21 minutos.



A polaca Anita Wlodarczyk conseguiu conseguiu uma histórica terceira medalha de ouro olímpica consecutiva no lançamento do martelo. Com 78,48 metros, repetiu os triunfos de Londres 2012 e Rio 2016.

A jamaicana Elaine Thompson-Herah fez a "dobradinha" na velocidade, ao conquistar a medalha de ouro nos 200 metros, que juntou à vitória nos 100 metros. Desta feita, não bateu recordes, porém, com um tempo de 21,53 segundos, deixou a concorrência a quase 20 centésimas.