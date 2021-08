Tóquio 2020. Recordista do mundo falha final dos 400 metros

Veja também:

Wayde van Niekerk, recordista do mundo dos 400 metros, vai falhar a final dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

O sul-africano gastou as pilhas todas nos primeiros 200 metros e ficou sem gás para a segunda metade da volta à pista. Terminou a terceira semifinal no quinto lugar, com o tempo de 45,14 segundos, muito longe dos 43,03 com que estabeleceu o recorde do mundo em 2016.

O melhor tempo das semifinais pertenceu a Kirani James. O atleta de Granada venceu a primeira semifinal com o tempo de 43,88 segundos.

Van Niekerk, campeão olímpico no Rio 2016, nunca mais foi o mesmo desde uma grave lesão sofrida num joelho em 2017, num jogo de râguebi de solidariedade, em que rasgou os dois ligamentos cruzados anteriores.