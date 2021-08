Canoagem. Fernando Pimenta vence e apura-se logo para as meias-finais de K1 1.000m

Veja também:

Fernando Pimenta apurou-se diretamente para as meias-finais de K1 1.000 metros do torneio de canoagem dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, esta segunda-feira, ao vencer a sua série nas eliminatórias.

O canoísta português, medalha de prata em Londres 2012 na categoria de K2 1.000m, terminou a terceira série das eliminatórias com o tempo de 3:40.323 minutos, no primeiro lugar. Resultado que lhe permite saltar os quartos de final e apurar-se logo para as meias-finais da prova.

Fernando Pimenta discutirá um lugar na final na terça-feira, às 2h08, na segunda semifinal. O principal candidato à vitória, o húngaro Balint Kopasz, campeão europeu e mundial, correrá na segunda semifinal.