Patrícia Mamona. "Portugal é pequeno, mas conseguimos coisas grandes"

Patrícia Mamona conquistou este domingo o triplo salto em Tóquio. Patrícia Mamona mostrou-se "muito feliz" com a sua prestação.

"Estava muito confiante na qualificação, muito tranquila e sabia que este momento era muito especial para mim. São cinco anos a trabalhar para este momento. Estou orgulhosa. Estou orgulhosa de todos nós. Portugal é um país pequeno, mas conseguimos fazer coisas grandes. Estou muito emocionada", diz.

O que lhe passou pela cabeça naquele momento? "Só pensei em dar o meu melhor e saltar. Sabia que ia ser duro, mas só queria dar o meu melhor. Estou muito feliz", explicou, projetando a felicidade de "fazer parte da equipa dos 15 metros". "Sou vice-campeã olímpica", salientou, relembrando quando, no passado, lhe disseram que era "muito pequena" para a modalidade. "Lembro-me que, quando comecei, me diziam 'és muito pequena para o triplo salto'. Agora estou aqui, sou a segunda melhor do mundo. Sou vice-campeã olímpica. Fiz a segunda melhor marca do mundo", afinaça, emocionada.

Será que já pensa em Paris? "Às vezes dizem que já estou velha, mas não. Para Paris faltam três anos, mas não quero pensar nisso agora. Quero aproveitar este momento", refere, admitindo que quer que "este momento seja uma inspiração para todos os que sonham".

"Não é só talento. É muito trabalho. Se acreditares mesmo que consegues, vai. Não desistas, vai", remata.