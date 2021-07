Qatar ganha primeiro ouro da história em Jogos Olímpicos

Veja também:

O halterofilista Fares El-Bakh venceu, este sábado, em Tóquio 2020, a primeira medalha de ouro da história do Qatar em Jogos Olímpicos.

Na fase decisiva da categoria de -96 kg, o atleta catari, de 23 anos, levantou 225 quilos no arremesso, novo recorde olímpico. Acumulou 402 quilos no total, batendo a concorrência do venezuelano Keydomar Vallenilla (prata) e do georgiano Anton Pliesnoi (bronze).

El-Bakh ainda tentou bater o recorde mundial do arremesso, no entanto, na última tentativa, não conseguiu levantar os 232 quilos.

É o primeiro ouro de sempre do Qatar, ao fim de seis medalhas, a segunda no halterofilismo. A primeira medalha olímpica dos cataris na modalidade foi o bronze de Saif Asaad em -105 quilos em Sidney 2000.