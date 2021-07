Elaine Thompson-Herah bate recorde olímpico dos 100 metros

Veja também:

Elaine Thompson-Herah conquistou a medalha de ouro nos 100 metros de Tóquio 2020, este sábado, e estabeleceu um novo recorde olímpico.

Com o tempo de 10,61 segundos, a segunda melhor marca mundial da história, a "sprinter" jamaicana bateu as compatriotas Shelly-Ann Fraser-Pryce e Shanicka Jackson, para revalidar o título olímpico.

Elaine Thompson-Herah, que já vencera no Rio 2016, igualou, nesta final, a segunda melhor marca da história da distância. Pertence à norte-americana Florence Griffith-Joyner, que também é detentora do recorde do mundo: correu os 100 metros em 10,49 segundos em 1988.