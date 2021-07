O português Carlos Nascimento foi hoje eliminado na primeira ronda dos 100 metros dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao terminar no 45.º lugar final das eliminatórias, com o tempo de 10,37 segundos.

O atleta do Sporting, que tem como melhor marca pessoal 10,13 segundos, terminou em sétimo lugar na terceira série, na pista do Estádio Olímpico, falhando a qualificação para as semifinais.