Vela. Portugal vence regata e sobe na geral de 470

Veja também:

Os velejadores Diogo e Pedro Costa venceram uma das duas regatas de 470 desta sexta-feira e subiram para 12.º na classificação geral.

A melhor prestação da dupla nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 chegou logo na primeira regata do dia, a quinta no geral. Depois do primeiro lugar, os irmãos Costa, que foram medalha de prata no Mundial de vela, já este ano, terminaram a segunda regata do dia no 13.º lugar.

No sábado, realizam-se as sétima e oitava regatas da classe 470.