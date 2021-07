Tóquio 2020. EUA falham medalhas de ténis 101 anos depois

Veja também:

Os Estados Unidos da América vão deixar os Jogos Olímpicos sem medalhas nos torneios de ténis pela primeira vez ao fim de 101 anos.

No verão de 1920, os EUA não levaram tenistas a Antuérpia. Em Paris 1924, venceram as medalhas de ouro em todas as cinco categorias de singulares e pares. Seria a última vez que o ténis integrava o programa das Olimpíadas até ao regresso em 1988, em Seoul, na Coreia do Sul.

Esta sexta-feira, em Tóquio 2020, Tennys Sandgren e Austin Krajicek perderam a disputa do bronze de pares masculinos e os EUA viram esfumar-se a última hipótese de conquistarem uma medalha no ténis.