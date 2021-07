Portugal vence no 49er e aproxima-se da regata das medalhas

Veja também:

Jorge Lima e José Costa deram importante passo, esta sexta-feira, rumo à regata das medalhas de 49er dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

A dupla portuguesa de velejadores venceu a última de três regatas do dia, nona no geral. Resultado que, juntamente com o quinto e o 10.º lugares nas outras duas, permite-lhe subir ao sexto lugar da classificação geral, bem dentro dos 10 lugares de apuramento para a regata das medalhas.

No sábado, realizam-se as últimas três (10.ª, 11.ª e 12.ª) regatas de qualificação. Na segunda-feira, terá lugar a regata das medalhas.