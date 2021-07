Patrícia Mamona garante presença na final de triplo salto

Veja também:

Patrícia Mamona garantiu, esta quinta-feira, o apuramento para a final de triplo salto dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

A saltadora portuguesa, de 32 anos, despachou a questão logo ao primeiro salto da qualificação, com a marca de 14,54 metros. A marca mínima de apuramento era de 14,40 metros. Mamona fez mais 14 centímetros.

Por outro lado, Evelise Veiga falhou o apuramento. A portuguesa fez a melhor marca pessoal do ano na primeira tentativa, com 13,93 metros, mas aquém dos mínimos e das 12 melhores. As duas tentativas seguintes correram pior e Portugal ficou apenas com uma saltadora na final.

A final feminina de triplo salto está marcada para domingo, às 12h15.