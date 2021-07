Lorène Bazolo eliminada na primeira ronda dos 100 metros

Veja também:

Lorène Bazolo foi eliminada na primeira ronda dos 100 metros, esta sexta-feira, dia de estreia do atletismo nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

A velocista portuguesa, de 38 anos, ficou no quarto lugar da quarta série, com o tempo de 11.31 segundos. Ficou a 13 centésimas de segundo da terceira classificada e última apurada para as semifinais.

Ainda assim, caso tivesse ficado numa série mais lenta, como a 3 ou 4, em que as terceiras apuradas foram mais lentas que a portuguesa, Lorène Bazolo teria conseguido o apuramento para a fase seguinte.

Contudo, de "se" não reza a história e a atleta portuguesa foi mesmo eliminada. Na próxima segunda-feira, participará nos 200 metros.