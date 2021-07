Carlos Carvalhal quer ser o primeiro treinador a levar a Supertaça para Braga

Carlos Carvalhal quer ser o primeiro treinador da história a levar a Supertaça Cândido de Oliveira para Braga. Contudo, mais do que o peso da história, o treinador quer dar mais um troféu ao Sporting de Braga.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida com o Sporting, esta sexta-feira, Carvalhal assumiu que espera que o Braga "seja uma equipa extremamente competitiva" e, "com muito respeito" pelo adversário, declarou: "Queremos vencer e trazer a Supertaça para Braga. Estamos apostados em que no sábado ela venha para museu do clube."

"O que nos move é conquistar troféus e ganhar jogos. É fantástico estarmos presentes nas decisões. Se há um 'upgrade' de que poderemos ficar na história por ser a primeira vez que o Braga ganha a Supertaça, tem o seu peso, evidentemente que sim", assumiu o técnico.

Carlos Carvalhal considera que Braga e Sporting partem "em igualdade de circunstâncias" e que a Supertaça "é um jogo de 50-50". A ansiedade de uma final "é normal", assim como "o nervoso miudinho de um jogo importante". Contudo, com o apito inicial, tudo se esquece.

Carlos Carvalhal feliz com regresso do público

A Supertaça marca, também, o regresso dos adeptos aos estádios em Portugal continental. Carvalhal pede "tudo corra dentro da normalidade fora de campo, porque também é importante dar boa imagem do futebol português", mas acima de tudo saúda o retorno do público.

"Extremamente satisfeito com regresso dos adeptos, acredito que com eles teríamos feito ainda melhor na época passada. Queremos dar uma alegria aos cinco mil que estiverem no estádio e, depois, comemorar em Braga com os que não puderem ir", salientou o treinador, que espera apenas "que ganhe o melhor e que o melhor seja o Braga".

A Supertaça, que opõe Sporting, campeão nacional, a Sporting de Braga, detentor da Taça de Portugal, está marcada para sábado, às 20h45, no Estádio Municipal de Aveiro. Encontro que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.