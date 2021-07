Canoagem. Antoine Launay fica à porta da final de slalom

Veja também:

O português Antoine Launay falhou a final de slalom em canoagem, esta sexta-feira, e disse adeus aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

O canoísta luso-francês, de 28 anos, ficou às portas da qualificação. Foi 11.º nas meias-finais, com o tempo de 98.88 segundos, mais 43 centésimas de segundo do que o décimo classificado, o sueco Erik Holmer, último da lista de apurados para a prova decisiva.

Apesar do adeus de Antoine Launay, a participação da canoagem portuguesa nos Jogos Olímpicos ainda está no início. Retoma a 2 de agosto, segunda-feira, com Teresa Portela e Joana Vasconcelos, em K1 200 metros, e com Fernando Pimenta, em K1 1.000 metros.