Vela. Portugal segura "top-10" de 49er apesar de desqualificação

Veja também:

Os velejadores Jorge Lima e José Costa terminaram o terceiro dia de regatas de 49er dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 na décima posição da classificação geral, na madrugada desta quinta-feira.

A dupla portuguesa terminou a quinta regata, primeira do dia, em sétimo, no entanto, foi desqualificada na sexta. Resultado que os faz descer de nono para décimo na geral. Ainda assim, seguram-se no "top-10".

Na sexta-feira, realizam-se mais duas regatas, a sétima e a oitava.