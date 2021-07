Veja também:

Diogo e Pedro Costa terminaram o segundo dia de regatas nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 da classe 470 no 15.º lugar, esta quinta-feira.

A dupla ficou no 15.º lugar na primeira regata do dia, terceira no geral, e em 14.º na segunda. Resultados que custam aos dois velejadores portugueses uma descida de três lugares na classificação.

Na sexta-feira, realizam-se as regatas número cinco e seis de 470.