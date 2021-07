Vela. Carolina João sobe ao 33.º lugar em Laser Radial

Veja também:

Carolina João continua a escalar posições na prova de Laser Radial dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Esta quarta-feira, ao fim de duas regatas, a velejadora portuguesa subiu ao 33.º lugar.

Na primeira regata do dia, sétima no total, Carolina João ficou na 26.ª posição. Na segunda, oitava no geral, fez 31.º. Resultados que lhe permitiram subir um posto na classificação geral face ao dia anterior.

Carolina João é 33.ª, com 194 pontos. Na sexta-feira, realizam-se as nona e décima regatas, as últimas antes da corrida das medalhas.