Tóquio 2020 serão os últimos Jogos Olímpicos de Nélson Évora

Nélson Évora confirmou, esta quinta-feira, que Tóquio 2020, a que chega "com o mesmo espírito de 2008", serão os seus últimos Jogos Olímpicos.

Passados 13 anos de ter conquistado a medalha de ouro no triplo salto, em Pequim, Nélson Évora, de 37 anos, foi questionado, em conferência de imprensa, se 2021 é o ano de despedida de Jogos: "Sim, posso garantir."

"O que posso prometer é que vou dar meu melhor. Estou com o mesmo espírito de 2008, não dou importância a previsões. Aqui tudo começa do zero, partimos todos da mesma plataforma, nada é impossível. Todos podem conquistar os seus sonhos", declarou o saltador português.

Saltar "para o infinito" como uma criança

Para alcançar os seus sonhos, o "super descontraído" Nélson Évora terá de manter "a cabeça serena e concentrada" e "jogar com tudo":

"Vou dar o meu melhor, deixar tudo na pista. Seja qual for o resultado, vou ficar feliz. Foi uma época de difícil preparação, era difícil viajar e competir. Tivemos de nos preparar em casa. Foquei-me em estar no meu melhor. A primeira grande meta é passar à final. Se tudo correr bem, fazer 'reset', tudo do zero e, depois, fazer um salto bonito para o infinito."

Atleta experiente, medalha de ouro em Pequim 2008, Nélson Évora deu um conselho aos mais jovens e aos estreantes em Jogos Olímpicos: "Devem manter-se focados e concentrados como já estão. Cruzo-me com eles e vejo isso. O único segredo que daria é que se divirtam ao máximo."

"Temos de ir felizes, é o segredo. Se não for assim, vamos angustiados, foi o que aconteceu à Simone Biles. Tem tanta pressão e, algures, esqueceu-se que é para nos divertimos, que temos de encontrar a criança dentro de nós. Tivemos uma criança campeã olímpica de skate, é o maior exemplo. Ela divertiu-se a fazer o que gosta. Nós, adultos, esquecemo-nos disso. Temos de tirar cá para fora a criança que há dentro de nós", vincou.